В СУХУМЕ ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА

Сухум. 5 июля 2025. Абхазия-Информ . В рамках празднования Дня города Сухум на Площади С.В. Багапш открылся гастрофестиваль с участием известных российских и абхазских шеф-поваров. До 19:00 каждый желающий может отведать блюда абхазской, русской и итальянской кухни.

Инициативу о проведении мероприятия поддержал глава Сухума Тимур Агрба.

Гастрофестиваль посетили вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба, мэр столицы Тимур Агрба, гости, прибывшие на празднование Дня города. Команда шефов готовит уникальные сеты и особые блюда абхазской и российской кухни, а также кросс-культурные гастрономические сюрпризы для гостей фестиваля.

В меню – традиционный абхазский айладжь, бык на вертеле, мясо на мангале, русская окрошка, итальянская паста, абхазские и средиземноморские десерты.

Гастрофестиваль проводится по инициативе основателя синдиката инвесторов Exitech Вахтанга Тужба.

Фестиваль завершится большой сухумской вечеринкой с ди-джеем SHIRI.

Об этом сообщает сайт столицы.