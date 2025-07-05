В СУХУМЕ ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА
Сухум. 5 июля 2025. Абхазия-Информ. В рамках празднования Дня города Сухум на Площади С.В. Багапш открылся гастрофестиваль с участием известных российских и абхазских шеф-поваров. До 19:00 каждый желающий может отведать блюда абхазской, русской и итальянской кухни.
Инициативу о проведении мероприятия поддержал глава Сухума Тимур Агрба.
Гастрофестиваль посетили вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба, мэр столицы Тимур Агрба, гости, прибывшие на празднование Дня города. Команда шефов готовит уникальные сеты и особые блюда абхазской и российской кухни, а также кросс-культурные гастрономические сюрпризы для гостей фестиваля.
В меню – традиционный абхазский айладжь, бык на вертеле, мясо на мангале, русская окрошка, итальянская паста, абхазские и средиземноморские десерты.
Гастрофестиваль проводится по инициативе основателя синдиката инвесторов Exitech Вахтанга Тужба.
Фестиваль завершится большой сухумской вечеринкой с ди-джеем SHIRI.
Об этом сообщает сайт столицы.
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