ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 5 июля 2025. Абхазия-Информ . Сегодня, 5 июля, столица Абхазии, город Сухум, отмечает День города. В торжествах принимает участие официальная делегация из Тамбовской области. Центр Абхазии связывают тесные отношения с регионом. Между сторонами действует соглашение о межмуниципальном сотрудничестве – в сферах торговли, культуры, образования, спорта, местного самоуправления и гуманитарных проектов.

В июне делегация из Сухума уже побывала в Тамбове. Здесь праздновали День города и День России.

Тамбовская область активно развивает сотрудничество с Абхазией. Так, во время Петербургского международного экономического форума временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов провёл встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунба. Обсуждалось расширение связей в туристической сфере.

«Абхазия интересна для жителей Тамбовской области своей природой и историей и, конечно же, своими курортами. А жители Абхазии могут также познакомиться у нас с историей и культурой, отдохнуть в одном из самых экологически благоприятных регионов России. Предпримем совместные усилия для развития связей», – отметил Евгений Первышов.

Также продолжают действовать соглашения о сотрудничестве между Котовском и Гулрыпшским районом, а также между Петровским округом и Гальским районом Абхазии. Стороны регулярно проводят совместные мероприятия в области культуры, образования, патриотического воспитания и других сферах.

В 2025 году, во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, делегации из Котовска и Петровского округа приняли участие в праздничных мероприятиях в городах-партнёрах Абхазии.

Помимо этого, в прошедшем учебном году в Державинском университете обучались студенты из Республики Абхазия.