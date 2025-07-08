В АБХАЗИИ ОТКРЫЛАСЬ 8-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ . В рамках 23-й экспедиции детского лагеря, стартовала работа одного из ключевых образовательных проектов – Международной летней школы для педагогов. В этом году участие принимают более 250 человек, включая абхазских и российских учителей.

В рамках школы:

– проводятся мастер-классы и курсы повышения квалификации

– проходит обмен профессиональным опытом

– обсуждаются актуальные методики преподавания

Проект стал логическим продолжением программы «Учитель года» и уже зарекомендовал себя как важная площадка для профессионального роста, диалога и международного сотрудничества в сфере образования.

В рамках открытия также рассказали, что благодаря поддержке руководства Абхазии в Гагрском лицее-интернате был проведён капитальный ремонт двух этажей спального корпуса, закуплена новая мебель, построена прачечная и приобретено необходимое оборудование. Это создало комфортные условия для обучения и проживания школьников.