 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ АЛИСЫ ГИЦБА ОТКРЫВАЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК

Новости Вторник, 08 июля 2025 16:08
Оцените материал
(0 голосов)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ АЛИСЫ ГИЦБА ОТКРЫВАЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. К участию в международном проекте музыкальном конкурсе-лаборатории Алисы Гицба, который пройдет в Сухуме и Москве, приглашаются исполнители в возрасте от 18 до 45 лет.

Конкурс-лаборатория включает в себя мастер-классы и конкурсные этапы по трём номинациям:

сольное оперное пение;

– камерное вокальное исполнительство;

искусство аккомпанемента.

Победители конкурса получают денежные премии, специальные призы от партнеров, а также возможность выступить на концертных площадках в различных городах России и Абхазии.

Заявки принимаются до 30 сентября на сайте конкурса. https://gitsba-competition.com/reglament2025

Проект осуществляется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 08 июля 2025 16:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МАЗУТ ИЗ КРЫМА ДОБРАЛСЯ ДО АБХАЗИИ В АБХАЗИИ ОТКРЫЛАСЬ 8-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.