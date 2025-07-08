МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ АЛИСЫ ГИЦБА ОТКРЫВАЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК
Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. К участию в международном проекте музыкальном конкурсе-лаборатории Алисы Гицба, который пройдет в Сухуме и Москве, приглашаются исполнители в возрасте от 18 до 45 лет.
Конкурс-лаборатория включает в себя мастер-классы и конкурсные этапы по трём номинациям:
– сольное оперное пение;
– камерное вокальное исполнительство;
– искусство аккомпанемента.
Победители конкурса получают денежные премии, специальные призы от партнеров, а также возможность выступить на концертных площадках в различных городах России и Абхазии.
Заявки принимаются до 30 сентября на сайте конкурса. https://gitsba-competition.com/reglament2025
Проект осуществляется при поддержке президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.