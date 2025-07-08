МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ АЛИСЫ ГИЦБА ОТКРЫВАЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. К участию в международном проекте музыкальном конкурсе-лаборатории Алисы Гицба, который пройдет в Сухуме и Москве, приглашаются исполнители в возрасте от 18 до 45 лет.

Конкурс-лаборатория включает в себя мастер-классы и конкурсные этапы по трём номинациям: