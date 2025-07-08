МАЗУТ ИЗ КРЫМА ДОБРАЛСЯ ДО АБХАЗИИ

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ . Абхазский государственный центр экологического мониторинга выявил превышение нормы содержания нефтепродуктов в воде Черного моря. Правда, якобы это превышение не представляет опасности для отдыхающих и местных жителей – погибнуть могут лишь морские обитатели.

У абхазских специалистов нет возможности мониторить состояние глубинных вод, поэтому сложно говорить о том, какое количество мазута может там залегать. Нетрудно догадаться, откуда у берегов Абхазии взялся мазут – из затонувших в Керченском проливе танкеров.

Роспотребнадзор уже признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района, где установлены таблички с информацией о запрете купания. Власти планируют восстановить пляжи после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. Правда, экологи с этим не согласны, прогнозируя выбросы мазута в течение нескольких лет.

Глава Крыма Сергей Аксенов тоже заявил, что крымские пляжи может залить мазутом так же, как в Краснодарском крае. Пятна нефтепродуктов были обнаружены и в Севастополе. Следы экологического бедствия еще в январе были зафиксированы на побережье Грузии. Экологи уверены, что мазутное пятно достигнет даже побережья Турции.