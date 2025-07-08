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Абхазия Информ

738 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЗА ПОЛГОДА

Новости Вторник, 08 июля 2025 15:56
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738 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЗА ПОЛГОДА

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. 6 млрд 523,5 млн рублей составило исполнение республиканского бюджета по доходам за первое полугодие 2025 года, сообщил Апнсыпресс министр финансов Саид Губаз.

3 млрд 161,5 млн рублей составили налоговые и неналоговые поступления;

3 млрд 362 млн рублей – безвозмездные поступления.

Объем поступлений российской финансовой помощи за первое полугодие составил 3 291 млн рублей.

Собственные доходы республиканского бюджета за первое полугодие составили 3 млрд 232,4 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года собственные доходы увеличились на 282 млн рублей.

«Основная часть собственных доходов обеспечена поступлениями, администрируемыми Министерством по налогам и сборам и Государственным таможенным комитетом», – сказал Губаз.

Кассовое исполнение республиканского бюджета на 1 июля 2025 года составило 6 млрд 53,5 млн рублей.

На осуществление расходов, связанных с реализацией различных программ и мероприятий, выделено 689,5 млн рублей, в том числе:

оплачено лечение 228 граждан Абхазии на общую сумму 84,2 млн рублей;

8 млн рублей было направлено на оплату образования 63 студентов в вузах России;

более 255 млн рублей было выделено на приобретение медикаментов, лекарственных препаратов и медицинских изделий;

15,2 млн рублей выделено на реализацию государственной целевой программы «Жилище 2023-2025». В рамках этой программы профинансировано приобретение жилья для 15 семей;

на реализацию мероприятий в области образования выделено 24,6 млн рублей;

на реализацию мероприятий в сфере культуры – 30 млн рублей;

на проведение спортивных мероприятий выделено 61,9 млн рублей.

Объем выплат социальных пособий отдельным категориям граждан Республики Абхазия составил 106,4 млн рублей.

«За шесть месяцев текущего года из республиканского бюджета была осуществлена поддержка в виде оказания материальной помощи гражданам на общую сумму 69,7 млн рублей, получателями материальной помощи стали 738 человек», – уточнил глава Минфина.

На ремонтно-восстановительные работы направлено 478,2 млн рублей, в том числе 107,2 млн рублей – на предупреждение и ликвидацию последствий стихии.

Восстановлено 85 объектов социальной, транспортной и городской инфраструктуры – осуществлен ремонт школ, кровель многоквартирных домов, дорог, строительство мостов, спортивных площадок, берегоукрепительных работ и др.

На оплату поставки электроэнергии из Российской Федерации из республиканского бюджета выделено в качестве бюджетного трансферта для РУП «Черноморэнерго» 830 млн рублей.

«За отчетный период на решение социально-экономических вопросов, в том числе связанных с обеспечением выплат заработной платы работникам бюджетной сферы местным бюджетам предоставлены межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в объеме 667,9 млн рублей», – отметил министр финансов Саид Губаз.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 08 июля 2025 15:58

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