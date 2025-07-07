В ТПП ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА АБХАЗИИ И НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ . В Торгово-промышленной палате Абхазии состоялась рабочая встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с директором Департамента развития предпринимательства Нижнего Новгорода Наталией Федичевой, прибывшей в республику в составе официальной делегации по приглашению Администрации города Сухум на празднования Дня столицы. Во встрече участвовал замглавы Администрации Сухума Инал Авидзба. Стороны обсудили укрепление экономических связей Абхазии с Нижегородской областью.

Открывая встречу Тамила Мерцхулава подчеркнула необходимость наращивания партнерства, опираясь на опыт взаимодействия, закрепленного Соглашением между ТПП Абхазии и Союзом «ТПП Нижегородской области» в 2012 г.

Президент палаты отметила проекты Торгово-промышленной палаты республики, направленные на активизацию бизнес-контактов абхазских предпринимателей с Нижегородской областью.

«Россия для Абхазии ключевой торговый партнер и сотрудничество с ней важно с точки зрения укрепления экономических связей. Нижегородская область обладает огромным экономическим и научно-техническим потенциалом и сотрудничество с ней имеет особое значение», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она предложила рассмотреть возможность создания Торгового дома Нижнего Новгорода в Абхазии.

Замглавы Администрации Инал Авидзба сообщил, что руководство столицы готово оказывать всяческое содействие в укреплении связей между Абхазией и Нижнем Новгородом.

Наталья Федичева рассказала представителям палаты об условиях поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, предложила организацию бизнес-миссий и совместную выставочно-ярмарочную деятельность в Абхазии и Нижнем Новгороде.

В ходе встречи обсуждались вопросы внешнеэкономической деятельности, основные экономические направления двустороннего сотрудничества, а также презентации компаний и организация двусторонних бизнес-миссий.

Стороны договорились уделять больше внимания проектам сотрудничества в сфере экономики и предпринимательства.