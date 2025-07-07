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Абхазия Информ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ЗАВОЕВАЛИ ВЫСШУЮ НАГРАДУ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА В ПИЦУНДЕ

Новости Понедельник, 07 июля 2025 21:15
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ЗАВОЕВАЛИ ВЫСШУЮ НАГРАДУ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА В ПИЦУНДЕ

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ. В Пицунде прошел XIX Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Солнечная империя», который собрал исполнителей со всей России. Ансамбль преподавателей Верхеуслонской ДШИ «Shoсko-ЛАД» принял в нем участие.

Яркое и профессиональное выступление коллектива – это результат стабильных репетиций и кропотливой работы. Члены жюри и зрители высоко оценили выступление верхнеуслонских музыкантов, бурно аплодируя и скандируя: «Браво!». Решением жюри и организаторов, ансамбль «Shocko-ЛАД» был приглашен на Гала-концерт конкурса.

Помимо Гран-при коллективу вручен подарочный сертификат в 20 000 рублей на участие в Международном конкурсе в г. Ярославле в декабре текущего года, а также педагоги получили приглашение на участие в Международном конкурсе победителей в г. Санкт-Петербурге.

Также «Shocko-ЛАД» награжден Специальным призом в номинации «Самый музыкальный коллектив». Специальным призом и кубком в номинации «Лучший руководитель» награжден Виктор Киреев.

«Яркое открытие конкурса, экскурсии по Абхазии, мастер-классы от ведущих преподавателей Сочи, Пицунды, круглые столы с обсуждением исполненного материала, творческая атмосфера, знакомство с родственными коллективами – все это надолго останется в памяти всех участников «Солнечной империи», – поделились впечатлениями педагоги.

Ансамбль «Shocko-ЛАД» создан не так давно, но уже является Лауреатом республиканских и Международных конкурсов. Помимо педагогической деятельности, преподаватели коллектива ведут активную работу над повышением своих исполнительских навыков, являясь ярким примером для своих учеников.

https://vuslon.ru/news

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июля 2025 21:34

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