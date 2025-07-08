В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ . Состоялась рабочая встреча членов парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям с архитекторами Администрации г. Сухум и представителями Управления капитального строительства.

Основной темой обсуждения стал Градостроительный и строительный кодекс Республики Абхазия. Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы, связанные с реализацией данного нормативного документа.

Также обсуждались различные аспекты применения Кодекса на практике, а также возможные пути совершенствования его положений.

В ходе встречи были высказаны предложения и замечания, которые помогут в дальнейшей доработке и совершенствовании нормативной базы в сфере строительства и градостроительства Абхазии.