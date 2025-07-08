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Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ И ГУДАУТСКОМ РАЙОНАХ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Новости Вторник, 08 июля 2025 16:35
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В ГАГРСКОМ И ГУДАУТСКОМ РАЙОНАХ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники уголовного розыска территориальных подразделений органов внутренних дел продолжают оперативные мероприятия по выявлению фактов выращивания наркосодержащих растений.

Так, следственным отделом Гагрского РУВД обвинение в незаконном культивировании запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия растений предъявлено Кондакчян Карену Андрониковичу, 1986г.р. Последний на территории хозяйственной части домовладения, по месту жительства в с. Амзара, высадил в цветочных горшках наркосодержащие растения конопли вида Южно-краснодарской, которые были обнаружены и изъяты сотрудниками отдела милиции п. Цандрипш УВД по Гагрскому району.

В аналогичном преступлении уличен житель с. Хыпста Гудаутского района Кечев Алан Рафикович, 2003 г.р., который запрещенные растения культивировал на своем приусадебном участке. Корни конопли изъяли сотрудники уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району. Согласно проведенному исследованию, изъятые растения на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активные компоненты и пригодны в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, т. е. марихуана. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Кечева по ч. 1 ст. 228 УК РА проводит группа дознания Гудаутского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 08 июля 2025 16:44

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