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Абхазия Информ

РОССИЯНИН ПОСТРАДАЛ, ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ПЕРЕВАЛУ ДЗОУ

Новости Вторник, 08 июля 2025 17:09
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РОССИЯНИН ПОСТРАДАЛ, ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ПЕРЕВАЛУ ДЗОУ

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. Гражданин России Кирилл Гудков, житель Электростали Московской области, пострадал, путешествуя по перевалу Дзоу, в Гагрском районе.

Сотрудники МЧС на вертолёте ВВС вылетели на место происшествия в 05 часов 00 минут 7 июля. Пострадавший был доставлен на вертолёте в Сухумский аэропорт и передан медикам Республиканской больницы.

По предварительной информации у пострадавшего перелом ноги.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 08 июля 2025 17:11

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