РОССИЯНИН ПОСТРАДАЛ, ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ПЕРЕВАЛУ ДЗОУ
Новости Вторник, 08 июля 2025 17:09
Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. Гражданин России Кирилл Гудков, житель Электростали Московской области, пострадал, путешествуя по перевалу Дзоу, в Гагрском районе.
Сотрудники МЧС на вертолёте ВВС вылетели на место происшествия в 05 часов 00 минут 7 июля. Пострадавший был доставлен на вертолёте в Сухумский аэропорт и передан медикам Республиканской больницы.
По предварительной информации у пострадавшего перелом ноги.
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