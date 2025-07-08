БОЛЕЕ 50 ДОМОВЛАДЕНИЙ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ . На улице Вайнахская по Инвестпрограмме 2020-2023 был заменен центральный водовод. На данном этапе мы производим монтаж 540 метров пластиковой водопроводной трубы. Это непосредственное подключение жителей к центральному водоводу. Трубы разного диаметра – 25,32, 63. Поэтапно приведут всю улицу в надлежащий порядок.

«Жители данной улицы очень долго ждали этих ремонтных работ. Они многократно обращались в Администрацию города и к руководству страны, озвучивая свою проблему. Производство наших работ обеспечит более 50 домовладений питьевой водой», – сказал замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.

Он также рассказал, что после окончания ремонтных работ на проезжей части улицы будет уложен асфальт.