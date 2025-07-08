 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БОЛЕЕ 50 ДОМОВЛАДЕНИЙ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Новости Вторник, 08 июля 2025 17:11
Оцените материал
(0 голосов)
БОЛЕЕ 50 ДОМОВЛАДЕНИЙ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. На улице Вайнахская по Инвестпрограмме 2020-2023 был заменен центральный водовод. На данном этапе мы производим монтаж 540 метров пластиковой водопроводной трубы. Это непосредственное подключение жителей к центральному водоводу. Трубы разного диаметра – 25,32, 63. Поэтапно приведут всю улицу в надлежащий порядок.

«Жители данной улицы очень долго ждали этих ремонтных работ. Они многократно обращались в Администрацию города и к руководству страны, озвучивая свою проблему. Производство наших работ обеспечит более 50 домовладений питьевой водой», – сказал замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.

Он также рассказал, что после окончания ремонтных работ на проезжей части улицы будет уложен асфальт.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 08 июля 2025 17:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЯНИН ПОСТРАДАЛ, ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ПЕРЕВАЛУ ДЗОУ АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА НАПОМИНАЕТ О ГОЛОСОВАНИИ ЗА ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.