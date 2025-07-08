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Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА НАПОМИНАЕТ О ГОЛОСОВАНИИ ЗА ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ

Новости Вторник, 08 июля 2025 17:20
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА НАПОМИНАЕТ О ГОЛОСОВАНИИ ЗА ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. Продолжается активное голосование за лучший проект реконструкции набережной Сухума. Голосование проходит по ссылке: https://opros-online.ru/s/w1c3febcd8d2b4aa99af384799e658b62arxcuzzt?fbclid=IwY2xjawLaCS1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFlOHZIcDQwUTZ4YnFpbHV2AR7H0OreqwzMzYlLatD-Z6D4Jp94Cj-kRrCI5pA0MFQ341A6O2KDgNKCBD3Meg_aem_UFtAr_qwv70VfqPtpwnJ4A 

Баннеры для ознакомления с проектами, планом работ и сроками их окончания размещены у кафе «Брехаловка», у теннисных кортов, в районе гостиницы «Интер-Сухум», у памятника Неизвестному солдату, в районе Сухумской крепости.

Чтобы принять участие в голосовании по обустройству набережной Диоскуров, необходимо отсканировать QR-код, размещенный на баннерах. Проголосовать можно один раз с одного IP-адреса. Сделать свой выбор в пользу понравившегося проекта могут как жители Абхазии, так и других стран.

Предусмотрена также возможность выбрать главные элементы детских площадок, стиль скамеек, опор освещения, подсветок деревьев и цвета покрытия дорожек.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 08 июля 2025 17:25

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