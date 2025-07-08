АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА НАПОМИНАЕТ О ГОЛОСОВАНИИ ЗА ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ

Баннеры для ознакомления с проектами, планом работ и сроками их окончания размещены у кафе «Брехаловка», у теннисных кортов, в районе гостиницы «Интер-Сухум», у памятника Неизвестному солдату, в районе Сухумской крепости.

Чтобы принять участие в голосовании по обустройству набережной Диоскуров, необходимо отсканировать QR-код, размещенный на баннерах. Проголосовать можно один раз с одного IP-адреса. Сделать свой выбор в пользу понравившегося проекта могут как жители Абхазии, так и других стран.

Предусмотрена также возможность выбрать главные элементы детских площадок, стиль скамеек, опор освещения, подсветок деревьев и цвета покрытия дорожек.