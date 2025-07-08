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Абхазия Информ

МИНТУРИЗМА: ГРАЖДАНЕ РОССИИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 08 июля 2025 18:41
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МИНТУРИЗМА: ГРАЖДАНЕ РОССИИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. В связи с распространяющимися в социальных медиа высказываниями директора Фонда кино Абхазии А. Басария, касающимися российских туристов, Министерство туризма Республики Абхазия считает необходимым заявить следующее: граждане Российской Федерации, посещающие нашу страну, не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Наоборот, они являются основой туристического потока и на протяжении многих лет остаются важнейшими гостями нашей республики. Мы рады каждому, кто выбирает Абхазию как место отдыха, независимо от формата поездки.

Приезжая к нам, туристы из России активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения. Утверждение о «жизни в анклавах» не соответствует действительности. География расселения охватывает практически всю территорию страны, что способствует развитию частного сектора – прежде всего малого и среднего предпринимательства.

Благодаря внешнему турпотоку усиливается активность в смежных сферах экономики Республики Абхазия. Это создаёт условия для здоровой конкуренции и непрерывного повышения качества предоставляемого сервиса.

Российские туроператоры, работающие с абхазским направлением более двух десятилетий, сыграли значительную роль в формировании устойчивого интереса к нашей стране. Именно они первыми начали продвижение Республики Абхазия за её пределами, во многом способствовав становлению туризма как важной отрасли экономики.

Министерство туризма Республики Абхазия выстраивает конструктивные и рабочие отношения со всеми компаниями, задействованными в туристической деятельности. Совместно реализуются проекты, направленные на повышение сервиса, улучшение инфраструктуры и общее развитие отрасли.

Призывы к разрыву связей с российскими туроператорами являются деструктивными и противоречат интересам республики. Российские туроператоры тесно взаимодействуют с местным бизнесом, вносят весомый вклад в экономику и остаются ключевыми участниками туристического рынка Абхазии.

Следует отметить, что вышеуказанное заявление является сугубо личным мнением Александра Басария и не отражает официальную позицию государственных органов Республики Абхазия, а также всей туристической отрасли в целом.

Республика Абхазия остается надежным партнером Российской Федерации, и любые попытки представить ситуацию иначе не соответствуют действительности.

Такого рода высказывания влекут за собой серьезные последствия.

Мы призываем игнорировать провокационные заявления и ориентироваться исключительно на официальную позицию Министерства туризма Республики Абхазия.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 08 июля 2025 18:45

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