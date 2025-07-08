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Абхазия Информ

МИНКУЛЬТУРЫ: ВЫСКАЗЫВАНИЯ АЛЕКСАНДРА БАСАРИЯ НЕ ОТРАЖАЮТ ПОЗИЦИЮ ГОСУДАРСТВА

Новости Вторник, 08 июля 2025 18:52
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МИНКУЛЬТУРЫ: ВЫСКАЗЫВАНИЯ АЛЕКСАНДРА БАСАРИЯ НЕ ОТРАЖАЮТ ПОЗИЦИЮ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. Министерство культуры Республики Абхазия официально заявило, что Фонд кино Абхазии не имеет к нему отношения и является частной структурой.

«Фонд кино Абхазии является частным, не имеет отношения к Министерству культуры Абхазии. В ведении Минкультуры находится государственное учреждение «Абхазфильм»», – сообщили в ведомстве РИА Новости.

Таким образом, в Министерстве подчеркнули: высказывания Александра Басария не отражают позицию государства и не связаны с официальными органами в сфере культуры.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 08 июля 2025 19:00

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