МИНКУЛЬТУРЫ: ВЫСКАЗЫВАНИЯ АЛЕКСАНДРА БАСАРИЯ НЕ ОТРАЖАЮТ ПОЗИЦИЮ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ . Министерство культуры Республики Абхазия официально заявило, что Фонд кино Абхазии не имеет к нему отношения и является частной структурой.

«Фонд кино Абхазии является частным, не имеет отношения к Министерству культуры Абхазии. В ведении Минкультуры находится государственное учреждение «Абхазфильм»», – сообщили в ведомстве РИА Новости.

Таким образом, в Министерстве подчеркнули: высказывания Александра Басария не отражают позицию государства и не связаны с официальными органами в сфере культуры.