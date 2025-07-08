ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С АБХАЗСКИМ ПИСАТЕЛЕМ ВЛАДИМИРОМ ДЕЛБА
Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры Республики Абхазия состоялась встреча министра Даура Кове с членом Русского ПЕН-центра, сопредседателем литературного Совета Ассамблеи Народов мира, абхазским писателем Владимиром Делба, который, являясь секретарем Ассоциации писателей Абхазии, представляет ее интересы в различных международных структурах.
Владимир Делба ознакомил министра с результатами международных литературных мероприятий, прошедших в России и за ее пределами с участием представителей литературного сообщества Абхазии и Союза творческой молодежи Московской абхазской диаспоры.
Также обсуждались проекты совместных культурных, литературно-просветительских мероприятий.
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