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Абхазия Информ

АФИША ГОСУДАРСТВЕННОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА АБХАЗИИ НА ИЮЛЬ

Новости Вторник, 08 июля 2025 19:05
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АФИША ГОСУДАРСТВЕННОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА АБХАЗИИ НА ИЮЛЬ

Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. В июле Государственный камерный оркестр даст следующие концерты:

Концертный зал Пицундского храма – 3, 10 ,17 ,24 июля в 17:00.

Большой зал Абхазской филармонии – 15 и 29 июля в 20:00.

Концертная программа оркестра включает произведения разных эпох, жанров и стилей, от бессмертной классики до современных обработок и музыки к кинофильмам.

В концертах участвуют солисты: вокал, скрипка, флейта, труба, саксофон, фортепиано.

Пицундская программа оркестра уникальна благодаря величественному звучанию органа.

Дирижёр, народный артист Абхазии, Давид Терзян.

Билеты на сайте ticketme.biz и в офисах   А-мобаил.

Билеты в кассах Пицундского храма, ул. Гицба, 8, тел.+7(940) 925-38-88

Билеты в кассах Абхазской филармонии, г.Сухум, проспект Леона 18.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 08 июля 2025 19:08

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