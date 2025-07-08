АФИША ГОСУДАРСТВЕННОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА АБХАЗИИ НА ИЮЛЬ
Сухум. 8 июля 2025. Абхазия-Информ. В июле Государственный камерный оркестр даст следующие концерты:
Концертный зал Пицундского храма – 3, 10 ,17 ,24 июля в 17:00.
Большой зал Абхазской филармонии – 15 и 29 июля в 20:00.
Концертная программа оркестра включает произведения разных эпох, жанров и стилей, от бессмертной классики до современных обработок и музыки к кинофильмам.
В концертах участвуют солисты: вокал, скрипка, флейта, труба, саксофон, фортепиано.
Пицундская программа оркестра уникальна благодаря величественному звучанию органа.
Дирижёр, народный артист Абхазии, Давид Терзян.
Билеты на сайте ticketme.biz и в офисах А-мобаил.
Билеты в кассах Пицундского храма, ул. Гицба, 8, тел.+7(940) 925-38-88
Билеты в кассах Абхазской филармонии, г.Сухум, проспект Леона 18.
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