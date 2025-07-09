СОТРУДНИКИ СГБ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ

Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации, по подозрению в переходе государственной границы, из Грузии в Абхазию, в обход установленных пунктов пропуска, сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии, на посту ГАИ Эшера задержан гражданин Турции Остюрк Али Саим Ахметович, 1973 г.р.

По оперативным данным СГБ, задержанный гражданин Турции подозревается в совершении тяжкого преступления на территории своего государства, и длительное время скрывался от правосудия, используя территорию Абхазии, как укрытие.

«Я прибыл в Абхазию 13.11.2024 года из Республики Грузия незаконным путем. На территории Турции нахожусь в розыске за убийство. Выбрал территорию Республики Абхазия, потому что Турецкая республика не признает и не поддерживает дипломатические взаимоотношения», – сказал задержанный.

Следственным отделом СГБ Абхазии возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.