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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ СГБ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ

Новости Среда, 09 июля 2025 19:17
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СОТРУДНИКИ СГБ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ

Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, по подозрению в переходе государственной границы, из Грузии в Абхазию, в обход установленных пунктов пропуска, сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии, на посту ГАИ Эшера задержан гражданин Турции Остюрк Али Саим Ахметович, 1973 г.р.

По оперативным данным СГБ, задержанный гражданин Турции подозревается в совершении тяжкого преступления на территории своего государства, и длительное время скрывался от правосудия, используя территорию Абхазии, как укрытие.

«Я прибыл в Абхазию 13.11.2024 года из Республики Грузия незаконным путем. На территории Турции нахожусь в розыске за убийство. Выбрал территорию Республики Абхазия, потому что Турецкая республика не признает и не поддерживает дипломатические взаимоотношения», – сказал задержанный.

Следственным отделом СГБ Абхазии возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 09 июля 2025 19:22

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