ГРАЖДАНИНА СУДАНА ДЕПОРТИРОВАЛИ ИЗ АБХАЗИИ С ЗАПРЕТОМ НА ВЪЕЗД
Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ. Службой Государственной Безопасности Абхазии совместно с ПУ ФСБ России в РА и ГМС РА установлен и задержан гражданин Республики Судан Исмаил Ибрагим Адам Али, 08.10.1999 г.р., прибывший в Республику Абхазия из Российской Федерации.
Данный гражданин проживал после окончания срока действия визы в нарушении действующего миграционного законодательства Абхазии.
В результате проведенного комплекса оперативно розыскных мероприятий установлено, что Исмаил И.А.А. намеревался создать условия для организации незаконной миграции иностранных граждан использовав имеющиеся преступные связи.
Известно, что гражданин Судана контактировал с группой лиц, занимающихся нелегальной переброской иностранных граждан через Государственную границу. В соответствии Постановления Суда г. Сухум, в отношении Исмаила И.А.А. принято решения о его выдворении с территории Абхазии с запрещением обратного въезда.
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