ГРАЖДАНИНА СУДАНА ДЕПОРТИРОВАЛИ ИЗ АБХАЗИИ С ЗАПРЕТОМ НА ВЪЕЗД

Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ . Службой Государственной Безопасности Абхазии совместно с ПУ ФСБ России в РА и ГМС РА установлен и задержан гражданин Республики Судан Исмаил Ибрагим Адам Али, 08.10.1999 г.р., прибывший в Республику Абхазия из Российской Федерации.

Данный гражданин проживал после окончания срока действия визы в нарушении действующего миграционного законодательства Абхазии.

В результате проведенного комплекса оперативно розыскных мероприятий установлено, что Исмаил И.А.А. намеревался создать условия для организации незаконной миграции иностранных граждан использовав имеющиеся преступные связи.

Известно, что гражданин Судана контактировал с группой лиц, занимающихся нелегальной переброской иностранных граждан через Государственную границу. В соответствии Постановления Суда г. Сухум, в отношении Исмаила И.А.А. принято решения о его выдворении с территории Абхазии с запрещением обратного въезда.