ИНСПЕКТОРЫ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ . Лето – пора долгожданных каникул, время, когда школьники набираются сил и позитива на весь учебный год. И чтобы отдых был не только веселым, но и безопасным, сотрудники милиции берут на себя важную задачу – обеспечение правопорядка и безопасности на территории лагерей и вблизи них. Совместно с воспитателями они следят за тем, чтобы дети могли спокойно наслаждаться летними каникулами, а родители были уверены в их благополучии.

Сегодня инспекторы по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Управления внутренних дел по г. Сухум посетили самый популярный в столице детский дневной познавательно-развивающий лагерь, организованный на базе частной школы «Альфа».

Лагерь «Альфа» работает с 2022 года и за это время большое количество школьников в возрасте от 7 до 13 лет с пользой провели летние каникулы. Здесь ребята не только весело проводят время, но и занимаются.

В школьном лагере организованы разнообразные кружки и секции: от изобразительного искусства и архитектуры до лепки, гимнастики и абхазских танцев. Дети изучают абхазскую культуру и обычаи, с удовольствием участвуют в спортивных играх и занимаются пением. А главная задача сотрудников милиции – обеспечить безопасность и соблюдение законности в летних лагерях, чтобы школьники могли полноценно отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.

Об этом сообщает сайт МВД.