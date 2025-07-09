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Абхазия Информ

ИНСПЕКТОРЫ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Новости Среда, 09 июля 2025 19:49
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ИНСПЕКТОРЫ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ. Лето – пора долгожданных каникул, время, когда школьники набираются сил и позитива на весь учебный год. И чтобы отдых был не только веселым, но и безопасным, сотрудники милиции берут на себя важную задачу – обеспечение правопорядка и безопасности на территории лагерей и вблизи них. Совместно с воспитателями они следят за тем, чтобы дети могли спокойно наслаждаться летними каникулами, а родители были уверены в их благополучии.

Сегодня инспекторы по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Управления внутренних дел по г. Сухум посетили самый популярный в столице детский дневной познавательно-развивающий лагерь, организованный на базе частной школы «Альфа».

Лагерь «Альфа» работает с 2022 года и за это время большое количество школьников в возрасте от 7 до 13 лет с пользой провели летние каникулы. Здесь ребята не только весело проводят время, но и занимаются.

В школьном лагере организованы разнообразные кружки и секции: от изобразительного искусства и архитектуры до лепки, гимнастики и абхазских танцев. Дети изучают абхазскую культуру и обычаи, с удовольствием участвуют в спортивных играх и занимаются пением. А главная задача сотрудников милиции – обеспечить безопасность и соблюдение законности в летних лагерях, чтобы школьники могли полноценно отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 09 июля 2025 19:51

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