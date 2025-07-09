МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ГРУППА ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАТЕЛЯМ РОССИЙСКИХ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ И МАТКАПИТАЛА

Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ . Межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство Российской Федерации и являющихся получателями пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а также материнского капитала продолжает свою работу, сообщает Апсныпресс.

Начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Ромео Черкезия напомнил, что по поручению президента Бадры Гунба премьер-министром Владимиром Делба было издано распоряжение о создании межведомственной рабочей группы.

«Комиссия продолжает свою работу. Как ранее сообщалось, создана «горячая линия», ведутся консультации с российскими коллегами», – сказал Черкезия.

Он также подчеркнул, что государство находится в постоянном контакте с гражданами, которые привлечены к ответственности на территории Российской Федерации и не имеют возможность пересечения границы.

По его словам, проводится мониторинг всей проблематики, связанной с данным вопросом.

«Сейчас в министерство обращается немало людей. Они предоставляют информацию о том, какие виды пособий и выплат они получали. Это необходимая мера, мы должны обладать всеми данными, чтобы в дальнейшем у нас была возможность как-то урегулировать вопрос», – отметил Ромео Черкезия.