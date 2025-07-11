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Абхазия Информ

МОРСКОЙ ПЛАВУЧИЙ ФОНТАН С ПОДСВЕТКОЙ ПОЯВИТСЯ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 11 июля 2025 21:24
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МОРСКОЙ ПЛАВУЧИЙ ФОНТАН С ПОДСВЕТКОЙ ПОЯВИТСЯ В СУХУМЕ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Морской плавучий фонтан с подсветкой откроется 6 августа на набережной Махаджиров в Сухуме, заявил Сергей Кириенко.

Первый замруководителя Администрации президента России рассказал, что такой фонтан уже функционирует в Тавриде.

Также будет запущена летняя сцена – пространство для творческих выступлений, для гастрофестивалей.

Кириенко напомнил, что к маю 2026 года будет отреставрирована большая часть набережной, подсвечена Сухумская крепость, эвкалипты.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 21:29

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