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июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Абхазия Информ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ОТКРЫЛАСЬ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 11 июля 2025 21:20
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ОТКРЫЛАСЬ В СУХУМЕ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме официально открылась Национальная картинная галерея. Красную ленту перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Ремонт здания Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме начался после пожара в здании Союза художников, в котором хранился фонд галереи. В пожаре в январе 2024 года сгорели почти все 4000 картин.

Российские реставраторы оказали помощь в восстановлении спасенных работ. 80% картин было законсервировано, некоторые из них нуждаются в реставрации на территории РФ.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 21:23

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