НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ОТКРЫЛАСЬ В СУХУМЕ
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме официально открылась Национальная картинная галерея. Красную ленту перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Ремонт здания Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме начался после пожара в здании Союза художников, в котором хранился фонд галереи. В пожаре в январе 2024 года сгорели почти все 4000 картин.
Российские реставраторы оказали помощь в восстановлении спасенных работ. 80% картин было законсервировано, некоторые из них нуждаются в реставрации на территории РФ.
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