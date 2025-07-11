НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ОТКРЫЛАСЬ В СУХУМЕ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в Сухуме официально открылась Национальная картинная галерея. Красную ленту перерезали президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Ремонт здания Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме начался после пожара в здании Союза художников, в котором хранился фонд галереи. В пожаре в январе 2024 года сгорели почти все 4000 картин.

Российские реставраторы оказали помощь в восстановлении спасенных работ. 80% картин было законсервировано, некоторые из них нуждаются в реставрации на территории РФ.