БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОБЫВАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ ГУДАУТЫ И ПОСЕТИЛИ ЗАВОД НАПИТКОВ «КРИСТАЛЛ»
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и мэр Самары Иван Носков осмотрели прибрежную территорию Гудауты в сопровождении главы районной администрации Валерия Авидзба.
В рамках рабочего визита обсуждались планы реконструкции части набережной.
Участники отметили необходимость комплексного благоустройства, создания инфраструктуры для отдыха и повышения туристической привлекательности прибрежной зоны.
Затем Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили площадку строительства ООО «Гудаутский завод напитков «Кристалл», строящийся в Гудауте.
Предприятие возводится в рамках российской программы льготного кредитования и станет одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков в республике. Основные направления – пиво, лимонады, холодный чай и питьевая вода.
О планах по запуску производства и перспективах локализации сырья гостям рассказал владелец завода, депутат Народного Собрания Абхазии Аслан Лакоба.
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