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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОБЫВАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ ГУДАУТЫ И ПОСЕТИЛИ ЗАВОД НАПИТКОВ «КРИСТАЛЛ»

Новости Пятница, 11 июля 2025 17:57
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БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОБЫВАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ ГУДАУТЫ И ПОСЕТИЛИ ЗАВОД НАПИТКОВ «КРИСТАЛЛ»

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и мэр Самары Иван Носков осмотрели прибрежную территорию Гудауты в сопровождении главы районной администрации Валерия Авидзба.

В рамках рабочего визита обсуждались планы реконструкции части набережной.

Участники отметили необходимость комплексного благоустройства, создания инфраструктуры для отдыха и повышения туристической привлекательности прибрежной зоны.

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Затем Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили площадку строительства ООО «Гудаутский завод напитков «Кристалл», строящийся в Гудауте.

Предприятие возводится в рамках российской программы льготного кредитования и станет одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков в республике. Основные направления – пиво, лимонады, холодный чай и питьевая вода.

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О планах по запуску производства и перспективах локализации сырья гостям рассказал владелец завода, депутат Народного Собрания Абхазии Аслан Лакоба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 18:04

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