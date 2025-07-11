БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОБЫВАЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ ГУДАУТЫ И ПОСЕТИЛИ ЗАВОД НАПИТКОВ «КРИСТАЛЛ»

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и мэр Самары Иван Носков осмотрели прибрежную территорию Гудауты в сопровождении главы районной администрации Валерия Авидзба.

В рамках рабочего визита обсуждались планы реконструкции части набережной.

Участники отметили необходимость комплексного благоустройства, создания инфраструктуры для отдыха и повышения туристической привлекательности прибрежной зоны.

Затем Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили площадку строительства ООО «Гудаутский завод напитков «Кристалл», строящийся в Гудауте.

Предприятие возводится в рамках российской программы льготного кредитования и станет одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков в республике. Основные направления – пиво, лимонады, холодный чай и питьевая вода.

О планах по запуску производства и перспективах локализации сырья гостям рассказал владелец завода, депутат Народного Собрания Абхазии Аслан Лакоба.