ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА ПАМЯТНИКА ПОЭТУ ИУА КОГОНИЯ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . В целях увековечения памяти выдающегося абхазского поэта Иуа Когония и в соответствии с поручением Кабинета Министров Республики Абхазия, Монументальная комиссия при Кабинете Министров в ближайшее время объявит открытый конкурс на разработку эскизного проекта памятника поэту Иуа Когония.

Памятник планируется установить в сквере имени И. Когония, в том же месте, где ранее был установлен бюст поэту. Данное решение принято с учетом значимости вклада Иуа Когония в развитие национальной литературы и культуры, а также по многочисленным обращениям общественности и творческих союзов.

Основные положения конкурса:

⦁ К участию приглашаются профессиональные скульпторы, архитекторы и творческие коллективы.

⦁ Проекты должны отражать образ и творческое наследие Иуа Когония, соответствовать историко-культурному контексту и гармонично вписываться в архитектурную среду сквера.

⦁ Подробная информация о конкурсных требованиях, сроках подачи заявок и порядке проведения конкурса будет опубликована дополнительно на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия.

Кабинет Министров выражает уверенность, что реализация данного проекта станет важным шагом в деле сохранения культурного наследия и патриотического воспитания молодёжи, а также послужит достойным увековечением памяти поэта Иуа Когония.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.