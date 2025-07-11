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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ АБХАЗСКИЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ

Новости Пятница, 11 июля 2025 21:49
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БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ АБХАЗСКИЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Абхазский многоотраслевой колледж в Сухуме. Они осмотрели учебные аудитории и мастерские, пообщались с преподавателями и студентами.

Министр просвещения Хана Гунба и директор колледжа Джумбер Мушба рассказали о текущей работе учреждения, основных направлениях подготовки и перспективах развития.

Сегодня колледж занимает важное место в системе профессионального образования республики, особенно в части подготовки специалистов технического и прикладного профиля.

Поддержка среднего профессионального образования остаётся одним из приоритетов государственной образовательной политики.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 21:51

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