БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ АБХАЗСКИЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Абхазский многоотраслевой колледж в Сухуме. Они осмотрели учебные аудитории и мастерские, пообщались с преподавателями и студентами.

Министр просвещения Хана Гунба и директор колледжа Джумбер Мушба рассказали о текущей работе учреждения, основных направлениях подготовки и перспективах развития.

Сегодня колледж занимает важное место в системе профессионального образования республики, особенно в части подготовки специалистов технического и прикладного профиля.

Поддержка среднего профессионального образования остаётся одним из приоритетов государственной образовательной политики.