В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ СПОРТИВНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось торжественное открытие спортплощадки по улице Акиртава в Сухуме. На площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол. На поле уложено специальное покрытие, установлены лавочки для болельщиков.
Открытие посетили президент Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, глава Администрации Сухума Тимур Агрба, начальник УКС РА Демир Гамисония, председатель Совета Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия Молодая» Роман Марченко.
Площадка построена в рамках сотрудничества Абхазии и России, за счет средств Краснодарского края.
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