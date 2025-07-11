В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ СПОРТИВНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось торжественное открытие спортплощадки по улице Акиртава в Сухуме. На площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол. На поле уложено специальное покрытие, установлены лавочки для болельщиков.