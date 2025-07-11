 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬ ПИЦУНДЫ ЗАДЕРЖАН ЗА ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГРУЗИНСКОГО АДМИНИСТРАТОРА ГРУППЫ В СОЦСЕТИ

Новости Пятница, 11 июля 2025 21:57
Оцените материал
(0 голосов)
ЖИТЕЛЬ ПИЦУНДЫ ЗАДЕРЖАН ЗА ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГРУЗИНСКОГО АДМИНИСТРАТОРА ГРУППЫ В СОЦСЕТИ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Службой государственной безопасности РА проведена проверка в отношении публикации в социальных сетях, в результате был установлен, гражданин Абхазии, житель г. Пицунда А.А. Михаилов 1956 г.р.

Как стало известно, указанный администратор группы в ходе прямого эфира, транслируемого А.А. Михайловым обратился к жителям Абхазии в прямом эфире и высказывался, о скорейшем их возвращении в Абхазию и иные тезисы, противоречащие позиции граждан Республики Абхазия, вызвавшие общественный резонанс и недовольство со стороны, в первую очередь, жителей г. Пицунда.

Во избежание непредвиденных действий со стороны недовольных граждан, а также для пресечения подобной практики в Службой государственной безопасности был задержан и доставлен гражданин А. А. Михайлов для выяснения обстоятельств произошедшего, где он высказал сожаление о том, что невольно стал участником подобного инцидента и переносчиком информации, воспринятой гражданами Абхазии как провокационной и задевающей их национальные чувства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 22:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ СПОРТИВНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.