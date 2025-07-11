ЖИТЕЛЬ ПИЦУНДЫ ЗАДЕРЖАН ЗА ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГРУЗИНСКОГО АДМИНИСТРАТОРА ГРУППЫ В СОЦСЕТИ

Как стало известно, указанный администратор группы в ходе прямого эфира, транслируемого А.А. Михайловым обратился к жителям Абхазии в прямом эфире и высказывался, о скорейшем их возвращении в Абхазию и иные тезисы, противоречащие позиции граждан Республики Абхазия, вызвавшие общественный резонанс и недовольство со стороны, в первую очередь, жителей г. Пицунда.

Во избежание непредвиденных действий со стороны недовольных граждан, а также для пресечения подобной практики в Службой государственной безопасности был задержан и доставлен гражданин А. А. Михайлов для выяснения обстоятельств произошедшего, где он высказал сожаление о том, что невольно стал участником подобного инцидента и переносчиком информации, воспринятой гражданами Абхазии как провокационной и задевающей их национальные чувства.