Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба посетил высокогорное село Псху Сухумского района. Вместе с главой государства там побывали вице-президент Беслан Бигвава и спикер Парламента Лаша Ашуба.

По словам жителей села, это знаковое событие – у них давно не было возможности пообщаться с президентом и рассказать о своих проблемах. На встрече поднимались актуальные вопросы села. В первую очередь – это проблема с транспортным сообщением с остальной частью Абхазии, с учётом того, что существующие дороги труднопроходимы.

Единственным и главным путём сообщения во все времена, начиная с советского периода, здесь было авиасообщение, которое сейчас также не функционирует на регулярной основе.

Президент пообещал, что этот вопрос будет решён.

Также обсуждалось энергоснабжение. В селе есть собственная ГЭС, требующая ремонта.

Бадра Гунба заверил, что возьмёт эту ситуацию под личный контроль и будут приняты меры для её решения.

Жители села обратились к главе государства с предложением закрепить за селом штатного специалиста «Черноморэнерго» для своевременного реагирования на возникающие проблемы с электроснабжением.

Президент пообещал обсудить этот вопрос с руководством «Черноморэнерго», и он будет решён.

Кроме того, Бадра Гунба заверил жителей села, что в скором времени по его поручению будет открыта благоустроенная площадка для детей.

Обсуждалось и восстановление фельдшерского пункта, пришедшего в негодность. По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, здание восстановлению не подлежит.

Президент вместе с главой Сухумского района осмотрел место, где ранее располагался фельдшерский пункт, а также сельскую школу. Было принято решение разместить фельдшерский пункт в одном из кабинетов школы с отдельным входом, чтобы не мешать учебному процессу.

В ходе своей поездки в село президент посетил местный православный храм, где пообщался с прихожанами.

Он также ознакомился с ходом восстановительных работ памятника павшим защитникам Кавказа. Реконструкция проходит в рамках программы восстановления памятников и обелисков, приуроченной к 80-летию Победы, финансируемой Фондом президентских грантов Российской Федерации.

Глава государства посетил пограничное отделение «Псху» Погрануправления СГБ Абхазии, где ознакомился с условиями службы военнослужащих.