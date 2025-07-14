ЗА ПОЛГОДА ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 170 НАРУШИТЕЛЕЙ ГОСГРАНИЦЫ

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ . В первом полугодии 2025 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Абхазии задержано более 170 нарушителей пограничного законодательства. В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 190.1 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 190.2 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия» задержанные граждане привлечены к административной ответственности.

Возбуждено 19 уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия», к уголовной ответственности привлечено 9 лиц за совершение преступления, предусмотренного ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».

Пресечено более 40 попыток незаконного перемещения грузов различного назначения через абхазо-грузинскую государственную границу: более 2000 таблеток содержащих психотропное вещество «Фенобарбитал», изъято табачной продукции на общую сумму более 500 тысяч рублей, а также церковные иконы, представляющие культурную ценность.

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.