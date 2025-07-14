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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ЖИТЕЛЬ ОЧАМЧЫРЫ

Новости Понедельник, 14 июля 2025 17:50
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ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ЖИТЕЛЬ ОЧАМЧЫРЫ

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД задержан ранее разыскиваемый Гуния Мамука Тамазович, 1997 г.р. Он был объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Гуния отделом дознания УВД по г. Сухум по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью и незаконного приобретения и ношения огнестрельного оружия.

Как ранее сообщалось, преступление имело место в г. Сухум, по ул. Адыгейская 30 мая текущего года, когда на тот момент неизвестный произвел из автомобиля выстрелы в потерпевшего и скрылся. Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудники 1-го отдела милиции столичного УВД обнаружили автомобиль брошенным в г. Сухум по ул. Бейгуа, а в последствии был установлен и подозреваемый в совершении данного преступления – житель г. Очамчыра Мамука Гуния.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 14 июля 2025 17:52

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