 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОТСДАМА ПРЕЗЕНТОВАЛИ АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 14 июля 2025 17:54
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОТСДАМА ПРЕЗЕНТОВАЛИ АБХАЗИЮ

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ. В историческом Голландском квартале Потсдама состоялся вечер, посвящённый Абхазии, организованный Торгово-промышленной палатой республики совместно с брендом «Askania». В рамках мероприятия представитель ТПП в Германии Вольфганг Матцке провел презентацию Республики Абхазия, уделив особое внимание абхазским коллекционным монетам апсарам. Гости вечера познакомились с историей и особенностями этих монет, ставших ярким символом современной Абхазии.

Поддержать презентацию пришла полномочный представитель МИД РА в Германии Хибла Амичба.

Мероприятие посетили генеральный директор «Askania» Мартина Дольд, владелец торговой марки «Bossner» барон Константи фон Босснер, производитель ликера торговой марки «Berliner Goldsuse» Фабиан Верт и другие предприниматели.

Открывая вечер, Вольфганг Матцке, выступив с приветственной речью перед собравшимися, поблагодарил гостей мероприятия за участие в нем.

«Я рад познакомить наших дорогих гостей с черноморской жемчужиной, ее древней историей, самобытной культурой, а также экономическим, туристическим и инвестиционным потенциалом Абхазии», – сказал представитель ТПП.

Затем состоялся показ фильма о нашей республике, подготовленный палатой.

Вольфганг Матцке не только рассказал об истории денежного обращения в нашей республике и деятельности Национального банка, но и представил каталог монет и банкнот. Каждая из монет, отображая определенный исторический этап, позволила гостям вечера узнать о ключевых событиях и выдающихся личностях, вершившим историю Абхазии.

Вечер завершился дегустацией чачи и коньяка абхазских производителей ООО «Вина и Воды Абхазии», «Шато Абхаз» и «Аргун Иашта», оставив у гостей теплые впечатления и желание открыть для себя Абхазию.

519419881_1324482893012333_7480460423133904410_n.jpg

Г-н Верт, в частности, прокомментировал: «Замечательный вечер в компании интересных людей!»  

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия ведет непрерывную работу по популяризации страны и ее продукции за рубежом, стремясь открыть миру все грани абхазской экономики и культуры.

***

«Askania» – немецкий бренд часов, основанный в Берлине в 1871 году Карлом Бамбергом.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 14 июля 2025 18:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЖАР В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.