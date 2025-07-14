ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОТСДАМА ПРЕЗЕНТОВАЛИ АБХАЗИЮ

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ . В историческом Голландском квартале Потсдама состоялся вечер, посвящённый Абхазии, организованный Торгово-промышленной палатой республики совместно с брендом «Askania». В рамках мероприятия представитель ТПП в Германии Вольфганг Матцке провел презентацию Республики Абхазия, уделив особое внимание абхазским коллекционным монетам апсарам. Гости вечера познакомились с историей и особенностями этих монет, ставших ярким символом современной Абхазии.

Поддержать презентацию пришла полномочный представитель МИД РА в Германии Хибла Амичба.

Мероприятие посетили генеральный директор «Askania» Мартина Дольд, владелец торговой марки «Bossner» барон Константи фон Босснер, производитель ликера торговой марки «Berliner Goldsuse» Фабиан Верт и другие предприниматели.

Открывая вечер, Вольфганг Матцке, выступив с приветственной речью перед собравшимися, поблагодарил гостей мероприятия за участие в нем.

«Я рад познакомить наших дорогих гостей с черноморской жемчужиной, ее древней историей, самобытной культурой, а также экономическим, туристическим и инвестиционным потенциалом Абхазии», – сказал представитель ТПП.

Затем состоялся показ фильма о нашей республике, подготовленный палатой.

Вольфганг Матцке не только рассказал об истории денежного обращения в нашей республике и деятельности Национального банка, но и представил каталог монет и банкнот. Каждая из монет, отображая определенный исторический этап, позволила гостям вечера узнать о ключевых событиях и выдающихся личностях, вершившим историю Абхазии.

Вечер завершился дегустацией чачи и коньяка абхазских производителей ООО «Вина и Воды Абхазии», «Шато Абхаз» и «Аргун Иашта», оставив у гостей теплые впечатления и желание открыть для себя Абхазию.

Г-н Верт, в частности, прокомментировал: «Замечательный вечер в компании интересных людей!»

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия ведет непрерывную работу по популяризации страны и ее продукции за рубежом, стремясь открыть миру все грани абхазской экономики и культуры.

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«Askania» – немецкий бренд часов, основанный в Берлине в 1871 году Карлом Бамбергом.