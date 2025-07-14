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Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ СБОРЫ СО СНАЙПЕРАМИ

Новости Понедельник, 14 июля 2025 18:04
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В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ СБОРЫ СО СНАЙПЕРАМИ

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на 2025 учебный год на полигонах Министерства обороны прошли сборы со снайперами. Основное внимание в ходе проведения сборов уделялось апробации новых форм и способов действия снайпера в бою, в условиях резкой изменяющейся обстановки.

Цель сборов – повышение боеготовности и уровня подготовки снайперов, а также их способности эффективно выполнять поставленные боевые задачи в различных условиях.

Комплекс занятий состоял из теоретической и практической части. Стрелки проходили интенсивные тренировки и боевую подготовку, направленные на повышение навыков стрельбы, тактики и маскировки.

В ходе практических занятий по тактической и специальной подготовке военнослужащие отработали различные способы скрытного передвижения и маскировки, обнаружения и поражения целей, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке. Снайперы также отрабатывали навыки стрельбы на дальние дистанции, стрельбы в движении, стрельбы по движущимся целям, стрельбы в различных погодных условиях и в условиях ограниченной видимости.

В целях определения степени боевой выучки и готовности на завершающем этапе сборов с военнослужащими прошли соревнования, в ходе которых были выявлены лучшие снайперы.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 14 июля 2025 18:06

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