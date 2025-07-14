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Абхазия Информ

ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 48 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Новости Понедельник, 14 июля 2025 18:07
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ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 48 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ. Поезд «Диоскурия» становится все более популярным у туристов. С момента запуска, который состоялся 1 мая, он перевез уже более 48 тысяч пассажиров. Из них в мае – 14,9 тысячи человек, в июне – свыше 24,5 тысячи. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба РЖД.

«Диоскурия» курсирует ежедневно, отправляясь дважды в день со станции Имеретинский Курорт в 10.35 и 20.25, а из Сухума – в 5:40 и 16:20. Время в пути по полному маршруту – около трех с половиной часов. Поездка проходит без очередей на пограничном контроле: проверка документов проводится в пути следования – в поезде, – говорится в сообщении компании.

Уточняется, что остановки предусмотрены на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон.

Как сообщалось ранее, железнодорожный маршрут, который станет продолжением запущенной в мае электрички из Сириуса в Абхазию, соединит аэропорты Сочи и Сухума. Его планируют расширить в течение двух лет.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 14 июля 2025 18:14

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