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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА «МОСКВА – СУХУМ. ИСКУССТВО ОБЩЕГО ВЕКА»

Новости Понедельник, 14 июля 2025 18:14
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В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА «МОСКВА – СУХУМ. ИСКУССТВО ОБЩЕГО ВЕКА»

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ. Национальная картинная галерея в Сухуме открылась для посетителей после ремонта. Первой выставкой в обновленной галерее стала экспозиция «Москва – Сухум. Искусство общего века», связанная с Россией. Она будет работать до середины сентября.

Выставка организована при участии министерства культуры России, РОСИЗО и Российского фонда культуры. В экспозицию вошли полотна современных художников, это городские и природные пейзажи средней полосы России, Юга России и Абхазии.

Здание галереи на улице Пушкина в абхазской столице отремонтировали после пожара, случившегося в январе прошлого года.

Уже 3 февраля 2024 года по поручению премьер-министра Александра Анкваба состоялось выездное совещание в здании Национальной картинной галереи по улице Пушкина, в котором приняли участие руководство Министерства культуры, ГК «Апсныргылара», представители Госуправления историко-культурного наследия, Управления капитального строительства. Началась подготовка проектно-сметной документации на ремонт здания.

Чуть позже, российские реставраторы помогали с восстановлением уцелевших картин.

Здание для картинной галереи на улице Пушкина было выделено в 1999 году президентом Владиславом Ардзинба.

В 2014 году по поручению президента Александра Анкваба была подготовлена проектно-сметная документация на ремонт картинной галереи для включения объекта в Инвестпрограмму. После событий 27 мая 2014 года проект был отложен.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 14 июля 2025 19:00

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