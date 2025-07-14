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Абхазия Информ

ТИМУР АГРБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»

Новости Понедельник, 14 июля 2025 18:30
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ТИМУР АГРБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ. В Москве 14 июля стартовал форум «Архитектура для человека». Цель программы – формирование насмотренности в создании среды для человека через архитектурные решения, ландшафтный дизайн и развитие инфраструктуры.

Площадка собрала до 170 человек в одном потоке, среди которых губернаторы России, вице- губернаторы, главные архитекторы, мэры.

В качестве приглашенного гостя в форуме участвует глава Администрации города Сухум Тимур Агрба.

На форуме в качестве спикеров выступят: Герман Греф, Сергей Кириенко, Марат Хуснуллин, Сергей Собянин.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 14 июля 2025 18:32

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