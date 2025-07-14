НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ . В Центре науки и образования МГУ им. М.В. Ломоносова в Абхазском государственном университете состоялась торжественная церемония запуска Программы молодежного и студенческого туризма «Студтуризм». Это стало результатом сотрудничества между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и руководством Абхазского государственного университета.

Программа «Студтуризм», запущенная Минобрнауки РФ в 2021 году, открывает уникальные возможности для студентов и молодых ученых. Она позволяет им путешествовать по России, проживать в университетских кампусах, участвовать в научно-образовательных мероприятиях, а также знакомиться с исследовательской и образовательной инфраструктурой ведущих вузов страны. Теперь эти возможности доступны и для студентов АГУ.

Открывая церемонию, проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия подчеркнул прочные союзнические отношения между Россией и Абхазией.

«Мы очень рады, что такой проект реализуется в АГУ, – отметил Максим Харитонович. – Для укрепления наших государств необходима дружба молодежи, и АГУ сделает все возможное, чтобы обеспечить максимально комфортное и эффективное участие в программе».

Заместитель проректора по молодежной политике АГУ Юрий Трувалев особо отметил значимость программы для развития студенческих связей: «В этот проект входят более 260 вузов и более 110 городов РФ. Теперь у наших студентов есть возможность знакомиться с историей и культурой регионов и городов России. Мы уже приняли первых российских студентов, которые были впечатлены Абхазией и дружеским приемом наших студентов. Эта интеграция молодежи принесет значительную пользу».

Начальник отдела международного молодежного сотрудничества и туризма Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Константин Малышев выразил благодарность руководству АГУ за возможность реализации проекта, отметив постоянный рост числа участников программы «Студтуризм». «Для нас очень важно, что Абхазия входит в это число, поскольку Республика Абхазия имеет большие исторические корни с Россией, и взаимодействие нашей молодежи открывает новые горизонты», – подчеркнул он, рассказав о ключевых идеях и миссии программы.

Декан факультета географии и туризма АГУ Майя Кайтамба акцентировала внимание на востребованности молодежного туризма в Абхазии. «Запуск программы является знаковым событием, так как это взаимодействие молодежи и обмен культурой наших народов», – заявила Майя Джемаловна. Она также сообщила, что на факультете географии и туризма создана новая кафедра туризма, где ведется обучение по направлению «Технология организации туроператорской и турагентской деятельности», и для студентов этого профиля программа «Студтуризм» будет играть ключевую роль.

В церемонии запуска программы также приняли участие помощник ректора Абхазского государственного университета Анжела Каджая, руководитель Ассоциации развития международного молодежного туризма «АРМАТ» Сергей Туаев, доцент кафедры экономической теории, председатель НОСАМУ АГУ Линда Ампар, амбассадор Программы «Студтуризм» в Абхазском государственном университете Беслан Зардания, а также студенты – первые участники проекта «Студтуризм».

Теперь абхазские студенты и молодые ученые смогут активно участвовать в межкультурном обмене, расширять свой кругозор и укреплять образовательные и дружеские связи с молодежью России.