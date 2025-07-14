МОСКОВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОПОЛНИЛ ФОНД БИБЛИОТЕКИ АГУ

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ . Научная библиотека им. Д. И. Гулиа Абхазского государственного университета пополнила свой фонд благодаря щедрому дару от Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В рамках совместных программ Лаборатории социологических исследований, созданной при Центре науки и образования МГУ в АГУ, факультет политологии МГУ передал более 30 наименований книг по политологии и смежным наукам.

Переданная литература предназначена для студентов специальностей «Политология», «Журналистика», «Международные отношения» и «История». Это значимое событие для образовательного процесса в АГУ, так как новые издания обогатят учебный материал и расширят кругозор студентов.

Доцент факультета политологии МГУ Мария Филь подчеркнула рабочий характер визита представителей МГУ и выразила намерение продолжать сотрудничество. «Мы и дальше будем пополнять библиотечный фонд новыми изданиями и журналами для того, чтобы удовлетворять потребности студентов», – отметила она.

Директор библиотеки Эмма Голандзия и заведующая кафедрой политологии и социологии юридического факультета АГУ Эмма Гамисония выразили признательность руководству МГУ за переданные книги. Они отметили, что новая литература будет чрезвычайно полезна не только студентам и аспирантам, но и преподавателям университета, способствуя улучшению качества научно-исследовательской работы.