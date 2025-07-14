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Абхазия Информ

САИД АШУБА ВЫИГРАЛ MASTERS-ВЕРСИЮ ТУРНИРА ПО ДОМИНО В МЕКСИКЕ

Новости Понедельник, 14 июля 2025 18:44
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САИД АШУБА ВЫИГРАЛ MASTERS-ВЕРСИЮ ТУРНИРА ПО ДОМИНО В МЕКСИКЕ

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ. Саид Ашуба стал триумфатором открытого Международного турнира по домино в Мексике, одержав победу в Masters-версии. Турнир традиционно включает три формата соревнований: индивидуальная версия, командная версия и Masters-версия – собирающая сильнейших игроков.

Победа Саида стала отличным примером для абхазской сборной, и теперь с нетерпением ждем ярких игр и новых побед.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 14 июля 2025 18:46

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