САИД АШУБА ВЫИГРАЛ MASTERS-ВЕРСИЮ ТУРНИРА ПО ДОМИНО В МЕКСИКЕ
Новости Понедельник, 14 июля 2025 18:44
Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ. Саид Ашуба стал триумфатором открытого Международного турнира по домино в Мексике, одержав победу в Masters-версии. Турнир традиционно включает три формата соревнований: индивидуальная версия, командная версия и Masters-версия – собирающая сильнейших игроков.
Победа Саида стала отличным примером для абхазской сборной, и теперь с нетерпением ждем ярких игр и новых побед.