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Абхазия Информ

СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ДОМИНО – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА MEXICO-2025

Новости Понедельник, 14 июля 2025 18:47
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СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ДОМИНО – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА MEXICO-2025

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ. Сборная Абхазии по профессиональному домино одержала блестящую победу, завоевав серебряные медали на открытом Международном турнире Mexico-2025. Этот престижный турнир собрал сильнейших игроков со всего мира.

В командном турнире соревновались 250 спортсменов, представляющих 30 команд. Среди участников – многократные чемпионы мира из разных стран.

Путь команды Абхазии к пьедесталу был напряженным и требовал максимальной концентрации.

Президент Федерации домино Абхазии Тимур Лакербая, находящийся в Мексике вместе с командой, поделился впечатлениями: «Состязание было очень напряженным, но наша команда рвалась духом с единой сплоченной целью – победить. Мы гордимся этим серебром, оно добыто в честной и бескомпромиссной борьбе с лучшими игроками планеты».

В состав серебряной команды-призера вошли: Саид Ашуба, Инал Какоба, Алмас Габуния и Инал Аргун.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 14 июля 2025 19:05

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