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Абхазия Информ

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ В ЖИЛОМ МАССИВЕ ГУМИСТА

Новости Понедельник, 14 июля 2025 18:50
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ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ В ЖИЛОМ МАССИВЕ ГУМИСТА

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ. По заданию главы Администрации Сухума Тимура Агрба МУП «Дорожное ремонтно-строительное управление» по ряду улиц города проводит ямочный ремонт. В настоящее время ведутся работы дорожного полотна в жилом массиве Гумиста.

«Здесь будет выполнен ямочный ремонт. Предварительно рабочие провели подготовительные работы, которые длились несколько дней. Рабочие подготавливали и вырезали карты. На сегодняшний день мы занимаемся укладкой асфальтобетона. Работы по укладке самого асфальтобетонного покрытия займут ещё несколько дней», – сказал начальник ДРСУ Администрации Сухума Дмитрий Ахуба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 14 июля 2025 19:05

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