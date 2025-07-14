ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ В ЖИЛОМ МАССИВЕ ГУМИСТА

Сухум. 14 июля 2025. Абхазия-Информ . По заданию главы Администрации Сухума Тимура Агрба МУП «Дорожное ремонтно-строительное управление» по ряду улиц города проводит ямочный ремонт. В настоящее время ведутся работы дорожного полотна в жилом массиве Гумиста.

«Здесь будет выполнен ямочный ремонт. Предварительно рабочие провели подготовительные работы, которые длились несколько дней. Рабочие подготавливали и вырезали карты. На сегодняшний день мы занимаемся укладкой асфальтобетона. Работы по укладке самого асфальтобетонного покрытия займут ещё несколько дней», – сказал начальник ДРСУ Администрации Сухума Дмитрий Ахуба.