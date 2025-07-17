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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «ТУРИСТ»

Новости Четверг, 17 июля 2025 17:27
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ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «ТУРИСТ»

Сухум. 17 июля 2025. Абхазия-Информ. Министр туризма Астамур Логуа встретился с сотрудниками Национальной туристической компании «Турист». провёл встречу с её сотрудниками. Он поблагодарил коллектив за многолетнюю работу и вклад в развитие государственной транспортной системы, подчеркнув, что именно они первыми встречают и провожают гостей страны.

Директор компании Руслан Кокоскерия представил нового министра, отметив, что дальнейшая работа будет вестись в соответствии с поставленными задачами и в тесной связке с министерством.

Министр отметил важность совместных усилий для повышения эффективности компании: «РУП демонстрирует не те показатели, которые мы хотели бы видеть. Нам необходимо улучшать результаты, ведь за нами пристальное внимание со всех сторон. Мы должны работать так, чтобы никто не говорил – это убыточное предприятие, его нужно закрыть».

Астамур Логуа также подчеркнул, что Министерство стремится к продлению туристического сезона, что даст новые возможности как для компании, так и для её сотрудников.

«Если у вас есть предложения или вопросы – мои двери всегда открыты. Нам нужен общий, сильный результат», – подчеркнул министр.

Прочитано 39 раз Последнее изменение Четверг, 17 июля 2025 22:29

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