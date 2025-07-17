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Абхазия Информ

23 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Новости Четверг, 17 июля 2025 17:45
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23 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Сухум. 17 июля 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Тимур Агрба подписал распоряжение «О порядке проведения массового мероприятия в г. Сухум». Согласно распоряжению, 23 июля 2025 года праздничный концерт в связи с празднованием Дня государственного флага Республики Абхазия пройдёт на площади у Абхазского драмтеатра им. С. Чанба (ул. Пушкина, 1).

Время проведения мероприятия – с 20 до 23:00.

Ответственным за организацию проведения мероприятия определено Министерство культуры.

Начальнику УВД по городу Сухум рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка на время проведения мероприятия, начальнику Управления здравоохранения – обеспечить мероприятие медицинской помощью, начальнику МУП «Благоустройство» – обеспечить уборку территории.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на начальника отдела по организации мероприятий и рекламы Даура Логуа.

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания 17 июля.

Прочитано 41 раз Последнее изменение Четверг, 17 июля 2025 17:48

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