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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДОЙ КВН «НАРТЫ ИЗ АБХАЗИИ»

Новости Четверг, 17 июля 2025 21:13
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БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДОЙ КВН «НАРТЫ ИЗ АБХАЗИИ»

Сухум. 17 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провёл встречу с командой КВН «Нарты из Абхазии» – победителями во встрече выпускников КВН, состоявшейся в Екатеринбурге 20 июня, обыгравшими команду «Четыре татарина» и сборную МАИ.

Глава государства поздравил квнщиков с очередной яркой победой и отметил значимость их творческого пути для всей республики.

«Нарты из Абхазии» – это, если я не ошибаюсь, самая титулованная команда за всю историю Клуба весёлых и находчивых. Вы олицетворяете абхазский юмор, абхазскую культуру, самобытность. И всё это выражено в очень интересном жанре – жанре, который любят миллионы людей. Мы гордимся командой «Нарты из Абхазии» – это своего рода бренд нашей страны. Благодарю вас за всё, что вы сделали и продолжаете делать для нашей республики. Знаю, что в 2009 и 2010 годах, в соответствии с указом президента Сергея Васильевича Багапша, несколько человек из вашей команды были удостоены высшей государственной награды. Вместе с тем остаются участники, чей вклад также достоин признания. Мною подписан указ о награждении орденом «Ахьдз-Апша» нескольких представителей команды. Мы вами гордимся. Желаем вам новых творческих успехов!» – сказал Бадра Гунба.

Члены команды поблагодарили президента за оказанную поддержку, которая позволила им принять участие во встрече выпускников КВН.

Указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба за большие заслуги в области искусства, новаторства жанра КВН в Абхазии, пропаганду национальной тематики и колорита орденом «Ахьдз-Апша» III степени награждены участники команды «Нарты из Абхазии»: Темур Аршба, Дамей Чамба, Роланд Бганба и Теймураз Квеквескири.

Орден Теймураза Квеквескири был передан Теймуразу Тания, поскольку он не присутствовал на встрече.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 40 раз Последнее изменение Четверг, 17 июля 2025 21:17

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