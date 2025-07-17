БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДОЙ КВН «НАРТЫ ИЗ АБХАЗИИ»

Сухум. 17 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба провёл встречу с командой КВН «Нарты из Абхазии» – победителями во встрече выпускников КВН, состоявшейся в Екатеринбурге 20 июня, обыгравшими команду «Четыре татарина» и сборную МАИ.

Глава государства поздравил квнщиков с очередной яркой победой и отметил значимость их творческого пути для всей республики.

«Нарты из Абхазии» – это, если я не ошибаюсь, самая титулованная команда за всю историю Клуба весёлых и находчивых. Вы олицетворяете абхазский юмор, абхазскую культуру, самобытность. И всё это выражено в очень интересном жанре – жанре, который любят миллионы людей. Мы гордимся командой «Нарты из Абхазии» – это своего рода бренд нашей страны. Благодарю вас за всё, что вы сделали и продолжаете делать для нашей республики. Знаю, что в 2009 и 2010 годах, в соответствии с указом президента Сергея Васильевича Багапша, несколько человек из вашей команды были удостоены высшей государственной награды. Вместе с тем остаются участники, чей вклад также достоин признания. Мною подписан указ о награждении орденом «Ахьдз-Апша» нескольких представителей команды. Мы вами гордимся. Желаем вам новых творческих успехов!» – сказал Бадра Гунба.

Члены команды поблагодарили президента за оказанную поддержку, которая позволила им принять участие во встрече выпускников КВН.

Указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба за большие заслуги в области искусства, новаторства жанра КВН в Абхазии, пропаганду национальной тематики и колорита орденом «Ахьдз-Апша» III степени награждены участники команды «Нарты из Абхазии»: Темур Аршба, Дамей Чамба, Роланд Бганба и Теймураз Квеквескири.

Орден Теймураза Квеквескири был передан Теймуразу Тания, поскольку он не присутствовал на встрече.

Об этом сообщает сайт главы государства.