ВЫДАЧА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ РОССИЙСКОГО ОБРАЗЦА ПРОДЛИТСЯ ДО АПРЕЛЯ 2026 ГОДА
Сухум. 17 июля 2025. Абхазия-Информ. Процедура выдачи водительского удостоверения российского образца на территории Абхазии будет осуществляться до апреля 2026 года. После этого данную процедуру можно будет проводить только на территории Российской Федерации с обязательной сдачей экзамена на предмет знания правил дорожного движения. УГАИ призывает водителей своевременно обратиться с целью получения российских прав.
Он призвал граждан, уже подавших свои запросы, своевременно обращаться за выдачей уже готовых водительских удостоверений российского образца.
На сегодняшний день более 1000 удостоверений ждут своих владельцев.