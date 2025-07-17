ВЫДАЧА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ РОССИЙСКОГО ОБРАЗЦА ПРОДЛИТСЯ ДО АПРЕЛЯ 2026 ГОДА

Сухум. 17 июля 2025. Абхазия-Информ . Процедура выдачи водительского удостоверения российского образца на территории Абхазии будет осуществляться до апреля 2026 года. После этого данную процедуру можно будет проводить только на территории Российской Федерации с обязательной сдачей экзамена на предмет знания правил дорожного движения. УГАИ призывает водителей своевременно обратиться с целью получения российских прав.

«На данном этапе мы уже не наблюдаем такого ажиотажа, как в начале, вы можете прийти и без очереди подать свои документы. Напоминаю, прием ведется ежедневно в здании УГАИ с 9 до 18 часов со вторника по субботу» - отметил начальник УГАИ республики Дамей Авидзба.

Он призвал граждан, уже подавших свои запросы, своевременно обращаться за выдачей уже готовых водительских удостоверений российского образца.

На сегодняшний день более 1000 удостоверений ждут своих владельцев.