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Абхазия Информ

ПУТИН РАЗРЕШИЛ ПОЛУЧАТЬ ПАСПОРТА РФ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ ДО 2028 ГОДА

Новости Четверг, 17 июля 2025 21:33
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ПУТИН РАЗРЕШИЛ ПОЛУЧАТЬ ПАСПОРТА РФ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ ДО 2028 ГОДА

Сухум. 17 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин разрешил до августа 2028 года получать внутренние паспорта РФ на территории Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий указ глава государства подписал 17 июля.

«Граждане Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, которые приобрели в установленном законодательством Российской Федерации порядке гражданство Российской Федерации… вправе обратиться с заявлением о выдаче, в том числе на территории Республики Абхазия или Республики Южная Осетия, паспорта гражданина Российской Федерации», – сказано в тексте документа.

Также допускается подача заявления на замену паспорта в случае, если он не был получен до вступления в силу настоящего указа. Правительству поручено разработать и утвердить порядок выдачи и замены паспортов для граждан, подпадающих под действие соответствующего указа. В том числе необходимо предусмотреть возможность оформления и замены документов на территориях республик через уполномоченных должностных лиц.

Ранее действовавший порядок позволял подавать в Абхазии и Южной Осетии на российское гражданство и получать заграничные паспорта в дипломатических представительствах РФ, но на общегражданские паспорта не распространялся.

При этом данный указ не распространяется на граждан России, которые приобрели гражданство в соответствии с указом президента от 17 мая 2025 года «О приеме в гражданство Российской Федерации граждан Республики Абхазия и Республики Южная Осетия».

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Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин напомнил: всем гражданам Абхазии, имеющим гражданство РФ и полис обязательного медицинского страхования, доступен полный объем медицинской помощи в рамках базовой программы.

Для получения полиса ОМС нужно предъявить загранпаспорт гражданина РФ или паспорт, где отсутствует отметка о регистрации по месту жительства в России, а также паспорт гражданина Республики Абхазия, подтверждающий его регистрацию по месту жительства в Абхазии, а для детей – свидетельство о рождении с подтверждением гражданства РФ.

Прочитано 38 раз Последнее изменение Четверг, 17 июля 2025 21:35

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