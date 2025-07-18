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Абхазия Информ

В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ»

Новости Пятница, 18 июля 2025 12:11
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В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ»

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание по обсуждению проекта Закона «О возобновляемых источниках энергии». В нем приняли участие премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый замруководителя АП Дмитрий Шамба, вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия.

Проект Закона Республики Абхазия «О возобновляемых источниках энергии» разработан в целях установления правовых, организационных, экономических и финансовых основ регулирования отношений государства, производителей, поставщиков и потребителей возобновляемых источников энергии.

Основными целями проекта Закона являются:

– установление правового регулирования отношений, связанных с использованием возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии, ее дальнейшим потреблением и иным использованием, а также с производством, поставкой и пользованием установок по использованию возобновляемых источников энергии;

– создание условий для развития технологий возобновляемых источников энергии, обеспечение энергетической безопасности и экологической устойчивости.

На совещании были рассмотрены основные положения законопроекта, его потенциальное влияние на экономику страны.

Глава государства поручил руководству Администрации президента и Кабинета министров доработать проект Закона с учетом высказанных предложений и подготовить для его внесения в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 18 июля 2025 12:15

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