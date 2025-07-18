«ЧУДЕСА» В АБХАЗИИ: УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ДЕТЕЙ ИЗ ГЕЛЕНДЖИКА

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ . В минувшие выходные одному из старейших городов мира – Очамчыре, исполнилось 2525 лет. В честь юбилея абхазского города было организовано множество мероприятий, в которых приняли участие и дети из Геленджика. За поездкой пяти «чудесных» исполнителей следил наш корреспондент.

«Была удивлена, когда глава города Алхаз Зурабович Кация на адрес нашего Центра развития творчества детей и юношества прислал приглашение коллективу «Чудеса», в котором я пою уже 9 лет, – говорит Алиса Лычагина. – Для нас, юных артистов, было почётно и волнительно представить наш курорт. Тем более что в дни праздника трое участников коллектива, Христина Константиниди, Фёдор и Алёна Куротченко, отмечали своё 13-летие. Дорога от дома до места заняла 12 часов, на вокзалах, комфортных электричках и в автобусе мы репетировали и давали несколько концертов. В Сухуме нас встретили на одном из школьных автобусов, подаренном губернатором Кубани Вениамином Ивановичем Кондратьевым детям Абхазии».

«Мы приехали с подарками, которые сделали сами – так называемые тарелки «Рука дружбы», – рассказывает Фёдор Куротченко. – Вы спросите, почему именно рука? Как оказалось, на флаге Абхазии тоже расположена рука как символ государственности. В своём кабинете нас принял глава города, которому мы подарили наш сувенир. Впечатлил сам город Очамчыра, во-первых, своей самобытностью, открытыми и добродушными людьми и обычаями, уникальной природой, бесконечными пляжами с галькой и вулканическим песком».

Дети в рамках поездки посетили святые места Очамчырского района: Елырский храм, по одной из легенд именно в этом месте когда-то останавливался Святой Георгий Победоносец, а также Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы. Геленджичане возложили цветы на поклонном месте города у Мемориала памяти грузино-абхазской вой­ны. Были и на открытии скульптуры Богоматери, ставшей символом надежд и духовности города.

«Впечатлило и наше участие в открытии сельскохозяйственной ярмарки, на которой была представлена местная продукция и изделия народных умельцев, – рассказывает Оля Константиниди. – Там наливали лимонады, компоты и чаи, угощали мясом и арбузами. По дороге проехала конница местных скакунов – красота до мурашек! Мы исполнили под аккомпанемент барабанов и баянов ансамбля «Ерцаху» всеми любимые песни. Под «Матушку-землю» подпевала, пританцовывая, целая ярмарка. Дальше следовали детские мастер-классы и шоу аниматоров, пенная вечеринка».

«Удалось попробовать местную абхазскую кухню: мамалыгу, фасолевый акут, сыр сулугун и мясо в соусе по-абхазски, – говорит Алёна Куротченко. – Нашу делегацию везде сопровождал начальник отдела молодёжи и спорта администрации района Тимур Пачулия, благодаря его сюрпризам и работе его команды приключения в Очамчыре нам показались яркой сказкой. Побывали и на стадионе имени Виталия Дараселия, полузащитника сборной СССР. Пожалуй, самая волнительная и запоминающаяся часть нашего путешествия – участие в вечернем праздничном концерте, где почётными гостями были главы районов и республиканские депутаты, на праздник приехал и президент Абхазии Бадра Зурабович Гунба. Ещё до нашего выступления он встретился с коллективом и дал автограф на нашем экземпляре тарелки. Глава государства пожелал нам стать настоящими звёздами и продолжать прославлять свою страну».

Алиса исполнила песню Цоя «Кукушка», а затем с коллективом песню «Поздравления».

В рамках празднования на главной сцене прозвучал и приветственный адрес от председателя Думы Геленджика Михаила Дмитриевича Димитриева. В своём послании он пожелал очамчырцам мирного неба, благополучия, добра, взаимоуважения и возможностей роста и развития…

«Концерт закончился ярким фейерверком и дискотекой до утра. Делегацию из Геленджика пригласили на встречу с президентом, – говорит Христина Константиниди. – Каждый из нас получил благодарственные письма от отдела культуры Очамчырского района и памятные подарки. Поездка и встреча с президентом вдохновила нас на новые творческие победы. Мы полюбили этот гостеприимный город».

Александр БОЧНЕВ

https://gelpriboy.ru/kultura/271737-chudesa-v-abhazii-udivitelnaya-poezdka-detej-iz-gelendzhika/?fbclid=IwY2xjawLm6a1leHRuA2FlbQIxMQABHliDvKX_BKpOOIhowNxaMOHTHHO7aolgATBVb5oQDdSl33dyvT8HeblXjsge_aem_SFWgq9u_e4AjZQT4eLgKbA