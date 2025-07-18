ТИМУР АГРБА: «РАЗВИТИЕ СПОРТА ДЛЯ НАС ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ»

Саид Ашуба одержал победу в категории Masters-Mexico, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства.

«Это важные достижения, мы наблюдаем за вашей активностью. Вы вносите большой вклад в популяризацию домино в нашей стране, о которой, благодаря вашему участию в международных турнирах, узнают по всему миру. Будем оказывать вам поддержку. Спорт – это одно из приоритетных для нас направлений», – подчеркнул Агрба.

Глава столицы также преподнес Саиду Ашуба памятный подарок.