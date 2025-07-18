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Абхазия Информ

ГОСФИЛАРМОНИЯ АНОНСИРОВАЛА КОНЦЕРТ ВИА «ГУНДА»

Новости Пятница, 18 июля 2025 12:29
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ГОСФИЛАРМОНИЯ АНОНСИРОВАЛА КОНЦЕРТ ВИА «ГУНДА»

Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ. 20 июля в Абхазской филармонии состоится концерт ВИА «Гунда». Художественный руководитель – народная артистка Абхазии Роза Чамагуа.

Начало: в 19-00.

Билеты в кассе филармонии, офисах А-Мобайл и по ссылке https://ticketme.biz/activi.../01JZ0GNMFBY446RDS0M9TZNCXD...

***

Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году.

Название ансамбля отсылает к нартскому эпосу (Гунда – единственная сестра ста нартских братьев), бытующему, помимо абхазов, у адыгов, осетин, карачаевцев, балкарцев и других народов Кавказа.

В коллектив входят только девушки. Все они имеют музыкальное образование.

Участники ансамбля поют и играют на абхазских народных инструментах, таких как: апхьярца, аюмаа, ахымаа, ачамгур, бас апхярца, адаул, акьяп-кьяп.  

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 18 июля 2025 12:32

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