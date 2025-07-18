ГОСФИЛАРМОНИЯ АНОНСИРОВАЛА КОНЦЕРТ ВИА «ГУНДА»
Сухум. 18 июля 2025. Абхазия-Информ. 20 июля в Абхазской филармонии состоится концерт ВИА «Гунда». Художественный руководитель – народная артистка Абхазии Роза Чамагуа.
Начало: в 19-00.
Билеты в кассе филармонии, офисах А-Мобайл и по ссылке https://ticketme.biz/activi.../01JZ0GNMFBY446RDS0M9TZNCXD...
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Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году.
Название ансамбля отсылает к нартскому эпосу (Гунда – единственная сестра ста нартских братьев), бытующему, помимо абхазов, у адыгов, осетин, карачаевцев, балкарцев и других народов Кавказа.
В коллектив входят только девушки. Все они имеют музыкальное образование.
Участники ансамбля поют и играют на абхазских народных инструментах, таких как: апхьярца, аюмаа, ахымаа, ачамгур, бас апхярца, адаул, акьяп-кьяп.