ГОСФИЛАРМОНИЯ АНОНСИРОВАЛА КОНЦЕРТ ВИА «ГУНДА»

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Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году.

Название ансамбля отсылает к нартскому эпосу (Гунда – единственная сестра ста нартских братьев), бытующему, помимо абхазов, у адыгов, осетин, карачаевцев, балкарцев и других народов Кавказа.

В коллектив входят только девушки. Все они имеют музыкальное образование.

Участники ансамбля поют и играют на абхазских народных инструментах, таких как: апхьярца, аюмаа, ахымаа, ачамгур, бас апхярца, адаул, акьяп-кьяп.